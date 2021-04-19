شكرا لمتابعة خبر عن سلوى الهزاع: أهل بريدة جهزولي عريس بعمر الـ 16 ووالدي شجعني على الرفض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت البروفيسورة الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، رئيس واستشاري أمراض وجراحة العيون وكبير العلماء واستشاري الأمراض الوراثية في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ما واجهته فور عودتها من أمريكا إلى المملكة.

وقالت الهزاع: "رجعت من أمريكا وما كنت أتكلم عربي، وتقدم لي شخص للزواج وكان عمري 16سنة ورفضت رفض تام".

وأضافت: "الوالد شجعني على الرفض، كان يقولي على طرف قولي لا، بس ما تقولي أني اللي أشجعك".

وتطرقت الهزاع خلال لقاءها ببرنامج "المسار" إلى اتصال الملك عبد الله -رحمه الله- بها وطلبه منها أن تكون رئيسة لجنة الصداقة السعودية في واشنطن، موضحة أنها كانت بمثابة "جسر بين السعودية وبين أمريكا".

وأشارت الهزاع إلى أنها في عام 1997م أصبحت أول امرأة سعودية رئيسة قسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي.