تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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تعلن تعلن شركة تطوير التعليم القابضة (شركة حكومية) عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة للعمل في مقر الشركة (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل مالي (Financial Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم ويفضل الحاصلين على أحد الشهادات المهنية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إجراء تحليلات تفصيلية للمالية والتكاليف وتطوير وتفسير معلومات محاسبة التكاليف وتقديم التوصيات.

– محلل مخزون (Treasury Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال مشابه ويفضل الحاصلين على شهادة مهنية.

الوصف الوظيفي: إعداد الوضع النقدي اليومي وتحديد احتياجات التمويل وإجراء تسويات يومية للحسابات الرئيسية وحل مشكلات معاملات الخزينة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن شركة تطوير القابضة:

شركة تطوير التعليم القابضة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜاﻣﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، تأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 4 نوفمبر 2008م. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وتعتبر الذراع الأساس لوزارة التعليم لتطوير برامج التعليم العام بناءاً على الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/9/6هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3c6vsqZ

Source wadhefa

