هيئة الصحة العامة تعلن بدء التقديم في التدريب الداخلي لكافة التخصصات

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تعلن هيئة الصحة العامة بالرياض (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقاً) عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الداخلي (Internship) لطلاب وطالبات الجامعات في مختلف التخصصات على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حديث التخرج أو طالباً في السنة الجامعية الأخيرة (جميع التخصصات مطلوبة).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات تواصل ممتازة مع القدرة على تعدد المهام والعمل تحت الضغط.
نبذة عن الهيئة:
هيئة الصحة العامة (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/9/6هـ عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/3aDLrxt ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
تفاصيل أكثر:
https://bit.ly/3tvp8kO
Source wadhefa
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