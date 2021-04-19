جامعة الملك فيصل تعلن 38 وظيفة متنوعة للجنسين حملة كافة المؤهلات

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تعلن جامعة الملك فيصل عن طرح (38) وظيفة متنوعة (للسعوديين والسعوديات) على نظام العقود المؤقتة وأيضاً تحديث لقاعدة البيانات الوظيفية السابقة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الدبلوم) بالمسميات التالية:

– سكرتير (للرجال والنساء)

– مشغل حاسب آلي (للرجال)

– محاسب (للرجال)

– مساعد إداري (للرجال والنساء)

– ناسخ آلة بلغتين (للرجال والنساء)

– مراسل (للرجال)

– مصمم جرافيكس (للرجال)

– مهندس مدني (للرجال)

– مهندس معماري (للرجال والنساء)

– مهندس كهروميكانيك (للرجال)

– مهندس ميكانيكا (للرجال)

– مهندس ميكانيكا – تكييف (للرجال)

– مهندس إلكترونيات – اتصالات (للرجال)

– مهندس كهربائي (للرجال)

– مهندس سلامة (للرجال والنساء)

– مهندس أجهزة طبية (للرجال)

– مهندس أنظمة تحكم (للرجال)

– فني سلامة (للرجال والنساء)

– فني طباعة (للرجال)

– مراقب نظافة (للرجال)

– مراقب عام – مباني (للرجال)

– مراقب إنشاءات (للرجال)

– كهربائي سيارات (للرجال)

– مسجل طلبة (للرجال)

– مدرب حاسب آلي (للرجال والنساء)

– إداري أنظمة (للرجال)

– مطور برامج (للرجال)

– فني حاسب آلي – معامل (للرجال والنساء)

– موظف استقبال (للرجال)

– فني مختبر (للرجال)

– تسويق (للرجال)

– كبر مراقبي مطبوعات (للرجال)

– محاضر تمريض (للرجال والنساء)

– محاضر صحة عامة (للرجال والنساء)

– محاضر تغذية إكلينيكية (للرجال والنساء)

– محاضر معلوماتية صحية (للرجال والنساء)

– محاضر علاج تنفسي (للرجال والنساء)

– أمين محفوظات وأرشفة (للرجال)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير).

– أن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

المستندات والوثائق المطلوبة (في ملف واحد بصيغة PDF):

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الإثنين 1442/9/7هـ (الساعة 10 صباحاً) عن طريق الرابط: https://bit.ly/32n2cZb ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 1442/9/11هـ (الساعة 3 عصراً).

تفاصيل أكثر:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists…

Source wadhefa

