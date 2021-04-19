جامعة الملك فيصل تعلن 38 وظيفة متنوعة للجنسين حملة كافة المؤهلات

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تعلن جامعة الملك فيصل عن طرح (38) وظيفة متنوعة (للسعوديين والسعوديات) على نظام العقود المؤقتة وأيضاً تحديث لقاعدة البيانات الوظيفية السابقة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الدبلوم) بالمسميات التالية:
– سكرتير (للرجال والنساء)
– مشغل حاسب آلي (للرجال)
– محاسب (للرجال)
– مساعد إداري (للرجال والنساء)
– ناسخ آلة بلغتين (للرجال والنساء)
– مراسل (للرجال)
– مصمم جرافيكس (للرجال)
– مهندس مدني (للرجال)
– مهندس معماري (للرجال والنساء)
– مهندس كهروميكانيك (للرجال)
– مهندس ميكانيكا (للرجال)
– مهندس ميكانيكا – تكييف (للرجال)
– مهندس إلكترونيات – اتصالات (للرجال)
– مهندس كهربائي (للرجال)
– مهندس سلامة (للرجال والنساء)
– مهندس أجهزة طبية (للرجال)
– مهندس أنظمة تحكم (للرجال)
– فني سلامة (للرجال والنساء)
– فني طباعة (للرجال)
– مراقب نظافة (للرجال)
– مراقب عام – مباني (للرجال)
– مراقب إنشاءات (للرجال)
– كهربائي سيارات (للرجال)
– مسجل طلبة (للرجال)
– مدرب حاسب آلي (للرجال والنساء)
– إداري أنظمة (للرجال)
– مطور برامج (للرجال)
– فني حاسب آلي – معامل (للرجال والنساء)
– موظف استقبال (للرجال)
– فني مختبر (للرجال)
– تسويق (للرجال)
– كبر مراقبي مطبوعات (للرجال)
– محاضر تمريض (للرجال والنساء)
– محاضر صحة عامة (للرجال والنساء)
– محاضر تغذية إكلينيكية (للرجال والنساء)
– محاضر معلوماتية صحية (للرجال والنساء)
– محاضر علاج تنفسي (للرجال والنساء)
– أمين محفوظات وأرشفة (للرجال)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير).
– أن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
– لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.
المستندات والوثائق المطلوبة (في ملف واحد بصيغة PDF):
– سيرة ذاتية للمتقدم.
– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من غداً الإثنين 1442/9/7هـ (الساعة 10 صباحاً) عن طريق الرابط: https://bit.ly/32n2cZb ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 1442/9/11هـ (الساعة 3 عصراً).
تفاصيل أكثر:
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists…
Source wadhefa
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