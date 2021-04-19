دروب تعلن طرح دورة مجانية بعنوان الشهادة المهنية في أساسيات التأمين

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تعلن منصة دروب بالتعاون مع الأكاديمية المالية عن طرح دورة بعنوان (الشهادة المهنية في أساسيات التأمين) وهي جلسية تدريبية تفاعلية عن بعد (مجانية) مع شهادة حضور (للرجال والنساء) على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة غداً الإثنين 1442/9/7هـ (الموافق 2021/4/19م) الساعة 7:30 مساءاً.

محاور الدورة:

– الأهداف الإلزامية لشهادة أساسيات التأمين.

– كيفية الاستعداد للحصول على الشهادة.

– محتوى المادة العلمية وأساسيات التأمين.

المزايا:

– دورة مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).

نبذة عن دروب:

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/9/6هـ (الموافق 2021/4/18م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3dtZd7v

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11513.png

Source wadhefa

