معارك الدرعية

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???? | #الدرعية قصة مقاومة وصمود عادت إلى الحياة بعد السقوط.. كيف حاربتها الدولة العثمانية؟ وكم استمرت في حصارها؟ وما هي الطريقة التي اتبعها الأتراك في الانتقام منها بعد أن أوهموا الإمام وأهلها بالأمان؟
الحلقة الخامسة من #العصملي تُجيب عن كل ذلك
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