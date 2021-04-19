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‏‎ولي العهد يستعرض مع المبعوث البريطاني للخليج العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها

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الرياض - محمد عبدالله - ناقشا الأحداث الدولية والإقليمية المشتركة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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