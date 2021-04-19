

كيتو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت الإكوادور 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في الإكوادور أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد بلغ 360546 حالة والوفيات 12720 حالة , داعية السكان الاستمرار في توخي الحذر، حيث تطغى رعاية مرضى كوفيد-19 على النظام الصحي حاليًا.

// انتهى //

07:02ت م

0033



كيتو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت الإكوادور 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) و43 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة العامة في الإكوادور أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد بلغ 360546 حالة والوفيات 12720 حالة , داعية السكان الاستمرار في توخي الحذر، حيث تطغى رعاية مرضى كوفيد-19 على النظام الصحي حاليًا.// انتهى //07:02ت م0033

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإكوادور تسجل 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.