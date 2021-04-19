شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي يوسف وياسين إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقلهما إلى السعودية، اكتملت إجراءات نقل التوأم السیامي اليمني يوسف وياسين، ابني محمد عبدالرحمن، إلى الرياض برفقة أسرتهما.

وسيتم نقل الطفلين إلى الرياض تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما والنظر في إمكانية فصلهما، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه «اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع».

وأشار إلى أن الملك سلمان وجّه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية لهما وبسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة، مملكة العطاء والإنسانية، في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم».

ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الرياض.