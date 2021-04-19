شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تستقبل أمينها الجديد باختبار الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت محافظة الطائف أمس (الأحد) أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وارتفاعاً في منسوب المياه، فيما لم تقع حوادث حتى اللحظة.

ورصدت "الخليج 365" تواجد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، وعدد من مديري الأمانة في الميدان لمتابعة تدفق المياه وعمل المعدات التي جهزتها الأمانة؛ تحسباً لأي طارئ. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف فايز الثبيتي لـ«الخليج 365»، أن محافظة الطائف شهدت أمطاراً غزيرة، حيث تم نشر فرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، المكونة من أكثر من 63 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول، وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار. وبين أن الآليات والفرق الميدانية عملت خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.