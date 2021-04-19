شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 27 ألف طن أغذية لمأرب.. و1000 سلة للاجئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان، حيث جرى توزيع 1000 سلة غذائية رمضانية في منطقة كترمايا في جبل لبنان، استفاد منها 5000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 27 طنا و713 كيلوغراما من السلال الغذائية للأسر النازحة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1554 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في اليمن للعام 1442.