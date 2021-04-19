السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث البريطاني الأحداث الإقليمية

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث البريطاني الأحداث الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء الأحد إدوارد ليستر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) لمنطقة الخليج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

2 صور ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

وفي وقت سابق من الأحد، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض إدوارد ليستر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.