شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. توزيع هدايا على المصلين والمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، عددا من الهدايا على المعتمرين والمصلين, بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة و المعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي .

واشتملت الهدايا على سجادات وبعض الكتيبات وماء زمزم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.