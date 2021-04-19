شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير تركي بن محمد يهدي "جمران" لامرأة تسعينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تلقت المواطنة التسعينية شومة العنزي، التي تعيش مع إبلها منذ 30 عامًا، "جمران" من الأمير تركي بن محمد.

ووثق مقطع فيديو لحظة تلقي راعية الإبل شومة العنزي المنقية جمران موجهة شكرها للأمير تركي بن محمد.

وكان نادي الإبل، استعرض في وقت سابق، قصة شومة العنزي، المواطنة التسعينية التي تعيش مع إبلها في شمال المملكة، منذ ما يقرب من 30 عامًا.

يذكر أن العنزي أوضحت أن زوجها توفي في حادِث، وأبناءها الآن متزوجون، وأن الإبل رافقتها في رحلتها، ولم تفارقها منذ سنوات عديدة.