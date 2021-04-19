شكرا لمتابعة خبر عن لقاح فايزر يصل العرضيات والمقر مستشفى ثريبان العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

بفضل الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة حفظها الله ممثلة في وزارة الصحة، وصل لقاح فايروس كورونا "فايزر" لمستشفى ‎ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة .

حيث توافد المواطنون مساء اليوم الأحد ١٤٤٢/٩/٦ بأعداد كبيرة لأخذ اللقاح وسط جهود كبيرة من قبل إدارة المستشفى ليحظى الجميع بأخذ الجرعات المقررة.

ومن جهته أوضح مدير مستشفى ثريبان العام الأستاذ عبدالهادي وهاس، أن اخذ اللقاح يجب ان يكون عبر حجز موعد في تطبيق صحتي مستثنياً من ذلك من تجاوز عمره 65 عام.

كما بين كذلك ان العمل بمركز اللقاح يبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساءاً وحتى الثانية صباحاً، وداعياً الجميع التقيد بالإجراءات الإحترازية عند القدوم للمركز وفق المواعيد المسجلة عبر تطبيق صحتي.

واضاف "وهاس" لتسهيل الإجراءات المتبعة وضوابط اخذ اللقاح والتنظيم المعمول به بالمركز، ندعو جميع المواطنين إلى القدوم قبل الموعد بخمس دقائق تجنب للزحام ومبيناً ان اخذ الجرعة مع وقت الانتظار لا يتجاوز العشر دقائق.

وفي اخر حديثه قدم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تبذله من جهود كبيرة لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها ، ولجميع العاملين بالمركز لما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل سير العمل بكل يسر وسهولة.