شاهد.. شاب يحاول إنقاذ عائلة داخل مركبة تحركت دون سائق في عسير

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حاول مواطن في محافظة عسير، إنقاذ أم برفقة أولادها من داخل مركبة تحركت من مكانها دون سائق.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رجوع المركبة إلى الخلف أثناء مرور أحد الأشخاص بجانبها، والذي ذهب تجاهها لمحاولة إنقاذ العائلة وإيقاف المركبة قبل اعتراضها للطريق.
وعلق ناشر الفيديو على المقطع، أن الأب نزل إلى محل بقالة وترك أسرته بالمركبة، التي تحركت فجأة ففتحت الأم باب المركبة واستنجدت بالشاب الذي لبى نداءها على الفور.
Source akhbaar24.argaam
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