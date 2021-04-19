«الموارد البشرية»  تحصل على المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة، الذي يقوم به المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"؛ حيث حلت ضمن الجهات الخمس الأولى من مجموع 20 جهازاً محل التقييم لعام 2020م.

وبلغت درجة النضج العامّ للوزارة أعلى من المتوسط في نفس دورة القياس, وذلك ببلوغ المستوى الثالث في مجال إدارة الاستراتيجية وفي مجال إدارة التغيير وثقافة الأداء، والمستوى الرابع في مجال إدارة الأداء ومجال إدارة المبادرات وإدارة تجربة المستفيد.

ويعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" على تقييم نضج الأجهزة العامة, وذلك من خلال تحديد نقاط قوتها وفرص تحسين إدارة استراتيجيتها، وتحديد الإجراءات اللازمة بهدف تمكينها في الانتقال من مستوى نضجها الحالي إلى مستوى نضج أعلى، وفق أفضل الممارسات العالمية.