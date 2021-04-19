أخبار السعودية اليوم.. المملكة تعزي مصر في ضحايا حادث القطار.. و«الصحة» توضح أسباب الزحام على مراكز لقاح كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددها إلى 7069257 جرعة معطاة، في جميع مراكز اللقاح في المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزًا، وإلى التفاصيل:

«الطيران المدني» تبحث التعاون مع أمريكا في مجال النقل الجوي

حثت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل الجوي، وقالت الهيئة –في بيان-، "التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، في مكتبه، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج"، وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل الجوي".

السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث قطار القليوبية

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، لجمهورية مصر العربية عن تلقيها ببالغ الأسى نبأ حادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين، وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

«الحج والعمرة»: التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، إن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة، واستعرض معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيدًا أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عدد الركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة، بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرًا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.

بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بدء سريان قرار الحدّ الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال، وأوضحت أنَّ أهم الفئات التي يشملها القرار هي العاملين السعوديين بدوام كامل والطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم والعاملون بنمط العمل المرن وذوو الإعاقة القادرون على العمل.

متحدث «الصحة» يكشف أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا، خلال الأيام الماضية، وقال إن كثيرًا ممن حضروا في المواقع خلال الأيام الماضية، لم يلتزموا بالمواعيد المحددة لهم سلفًا، وأشار إلى أن الخدمة لم تقدم لهم بالشكل المأمول في مثل هذا التجاوز، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد بدقة، كما أكد أن عدم حضور المستفيد في الموعد بدقة يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة للمستفيد إذا حضر في غير الموعد المحدد، وعليه أن يقوم بإعادة التسجيل والحصول على موعد جديد حتى تتم خدمته.

«الصحة»: لا نزال في مرحلة قلق.. ولاحظنا غياب الاحترازات في بعض المطاعم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أننا لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا، تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م، وأشار إلى الارتفاع في حالات الإصابات بين الإناث، حيث شكّلنا ما نسبته 55% من مجموع الحالات المسجلة، كما أن الحالات الحرجة هي الأخرى تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بينهن، لافتًا الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الإقبال من الإناث لتلقي اللقاح أقل من المأمول.

«الداخلية» تحذر: ارتفاع المنحنى الوبائي يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن ما تتم ملاحظته من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه، وقد تُقيد فيه بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويُؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين، وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة، التي جعلت صحة الإنسان أولًا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها"، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية تستمر في المناطق جميع بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

النيابة: غرامة تصل لـ3 ملايين ريال و4 سنوات سجن للدخول غير المشروع على منصات التعليم

قالت النيابة العامة إنه يُحظر المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها تسريب معلومات أو إعادة نشرها أو الدخول غير المشروع أو إيقاف عمل الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو إعاقة خدماتها، مؤكدة أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المُساءلة الجزائية، وأوضحت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات أو بغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال وتشمل هذه العقوبة الجرائم التالية:

- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.

- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها.

- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

«الموارد البشرية» توضح آلية تنظيم واحتساب الأجور الشهرية في «نطاقات»

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة وآلية احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات للعامل السعودي والعامل بدوام جزئي والعاملين السعوديين من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال ومن يساوي أجره الشهري 3000 ريال يحسب بواقع النصف فقط في نسبة التوطين، بينما لا يحتسب من يقل أجره الشهري عن 3000 ريال في نسبة التوطين.

وأضافت الوزارة أنه يتم كذلك احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الحيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

بالفيديو.. الزعاق: سقوط أمطار السماك.. ويعقبها «سيف الرحمة»

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن مطر هذه الفترة يُعرف بـ"السماك" ويتبعه تخلُق "سيف الرحمة" وهي الألوان الطبيعية المحيطة بالغلاف الغازي بعد نزول المطر، مضيفًا أن أشهر مسميات هذا المشهد عند العرب هو "قوس قزح" نسبة إلى جبل "قزح" الموجود في المزدلفة، مشيرًا إلى أن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك (الصيف) ومن نتائجه، (إنبات أعشاب الربيع الصيفي ـ تغذية الآبار السطحية، ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة، وبعد سقوط مطر الصيف يتخلق سيف الرحمة.

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