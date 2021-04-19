وزير الداخلية وولي عهد البحرين يبحثان علاقات التعاون وسبل تنميتها في مختلِف المجالات

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك في قصر الصافرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لولي العهد وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.