خادم الحرمين يوجه بنقل التوأمين السياميين اليمنيين «يوسف وياسين» إلى الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل التوأمين السياميين اليمنيين "يوسف وياسين" أبناء محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

وأشار معاليه إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأمين وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

ومن المتوقع وصول التوأمين السياميين اليمنيين خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.