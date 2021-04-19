قصة إحسان وإلهام.. أبناء يتنافسون على التبرع لوالدهم بالكبد

قصة بر وعطاء جديدة، تناولها برنامج الناس للناس، الذي يقدمه الإعلامي محمد النحيت، عبر قناة السعودية، تجلت القصة في عائلة سعودية، رسمت أجمل معاني التلاحم والترابط، عندما تبرع أسامة وهند لوالدهم بالكبد، بعد معاناته مع المرض ومراجعة المستشفيات.

محمد الدويهي بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، أطل على شاشة السعودية، يحكي بر أبنائه الذين تنافسوا على التبرع له، على الرغم من رفضه لذلك خوفًا على صحتهم وسلامتهم.

بر الوالدين، أحد أسمى التعاليم الإسلامية، والقيم الإنسانية، رآها الرجل المريض عندما وقف أبناءه متحدين مرضه، مسارعين لمساعدته.. وجنى ثمارها الأبناء عندما عبّر والدهم عن شكره وامتنانه لهم أمام الجميع، والدموع تملئ عينيه التي أرهقها العمر والمرض.

الناس للناس، برنامج اجتماعي وتوعوي، يقدم كل يومٍ حكاية فريدة، تسهم في نشر ثقافة الشكر والامتنان، أعطى الفرصة لمن يريد إيصال رسالة لشخصٍ قدم شيئًا قد يراه قليلًا، لكنه لا يقدر بثمن بالنسبة للآخر.