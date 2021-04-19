السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 694 وفاة و60947 إصابة جديدة بكورونا



واشنطن 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31,444,706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 563,980 حالة وفاة .

// انتهى //

04:43ت م

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واشنطن 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، و694 وفاة .وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31,444,706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 563,980 حالة وفاة .// انتهى //04:43ت م0027

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