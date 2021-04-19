محمد الفلاح - نزاهة السعودية تكشف تفاصيل قضايا فساد جديدة بالملايين

الإثنين 19 أبريل 2021

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ”نزاهة“، الأحد، تفاصيل قضية فساد جديدة، أوقف فيها لواء متقاعد وموظفان متقاعدان من وزارة الحرس الوطني.



وقالت ”نزاهة“ إن الإيقاف جاء لحصول المتهمين على مبالغ نقدية بلغت بالمجمل نحو 198 مليون ريال (52,791,552 دولار أمريكي) من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.

وأوضحت ”نزاهة“، في بيان لها، أن قضية أخرى شهدت إيقاف مدير عام المشاريع في وزارة التعليم العالي ”سابقاً“ و5 رجال أعمال لقيامهم بتأسيس شركات والحصول من خلالها على مشاريع في الوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، وجارٍ العمل على حصرها.

وذكرت ”نزاهة“ أنه تم إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات، لحصولهم على مبلغ 624 ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال ”موقوف“ مقابل تسهيل حصوله على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 3 ملايين وربع مليون ريال (866,528).