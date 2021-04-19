شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الملك.. اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتملت إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجه بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» ابني محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، د. عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، في عمليات فصل التوائم السيامية، أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق، هي امتداد لمواقفه الإنسانية -رعاه الله- العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية، والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.