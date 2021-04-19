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ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

متابعات الخليج 365- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج - متابعات الخليج 365


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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