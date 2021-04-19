معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت هيئة التراث فعالية “تراثنا حاضر” في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض؛ احتفاءً بـ اليوم العالمي للتراث.

تراثنا حاضر:

وقال وزير الثقافة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن فعالية “تراثنا حاضر” تضمّنت معرضًا فوتوغرافيًّا لـ مشروع 16/ 13، الذي نفذته الوزارة، ووثقت فيه مظاهر الثقافة في مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن الفعالية كانت بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وجاءت بهدف التوعية بالحفاظ على التراث وإبرازه وصونه وحمايته.



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