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معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث

في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت هيئة التراث فعالية “تراثنا حاضر” في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض؛ احتفاءً بـ اليوم العالمي للتراث.

تراثنا حاضر: 

وقال وزير الثقافة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن فعالية “تراثنا حاضر” تضمّنت معرضًا فوتوغرافيًّا لـ مشروع 16/ 13، الذي نفذته الوزارة، ووثقت فيه مظاهر الثقافة في مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن الفعالية كانت بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وجاءت بهدف التوعية بالحفاظ على التراث وإبرازه وصونه وحمايته.

معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث - متابعات الخليج 365 معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث - متابعات الخليج 365 معرض فوتوغرافي لـ مشروع 16/ 13 احتفاء باليوم العالمي للتراث - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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