قصة أول لقاء جمع سلوى الهزاع والملك فهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

سردت البروفيسورة الدكتورة سلوى بنت عبدالله فهد الهزاع، كبير الاستشاريين في أمراض وجراحة العيون، قصة أول لقاء جمعها بالملك فهد رحمه الله.

قصة اللقاء:

قالت الهزاع: إنها وصلت لها مكالمة الساعة 2 صباحًا وقيل لها: إن هناك فحصًا لشخص مهم، وفي الصباح تأجل الفحص؛ بسبب خلل في الطائرة وذهبت إلى عيادتها مباشرة للاعتناء بالمرضى.

وتابعت أنها بعد ذلك ذهبت بالطائرة إلى جدة، وعلمت فيما بعد أنها ستفحص الملك فهد، وبعد أن انتهت جاءه طبيبه المسؤول وقال لها: إنه منذ سنوات كان مع الملك فهد، وهذه أول مرة يرى امرأة سعودية أو غير سعودية تفحص ملوك السعودية.

سر نجاح سلوى الهزاع:

وأردفت سلوى الهزاع أنها تستعمل عقلها وقلبها وليس عقلها وجيبها، وكل المرضى لديها يعتبرون مرضى وتبحث عن مصلحتهم وليس مصلحتها، ويمكن أن يكون هذا هو السر الذي جعل العائلة المالكة تثق فيها.



شارك الخبر