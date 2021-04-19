شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع مبعوث رئيس وزراء بريطانيا المستجدات الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين) المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.