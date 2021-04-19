

القاهرة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 850 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 216334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12738 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 163479 حالة .

// انتهى //

03:46ت م

0025



القاهرة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 44 وفاة.وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 216334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12738 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 163479 حالة .// انتهى //03:46ت م0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 44 وفاة و850 إصابة جديدة بكورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.