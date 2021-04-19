السعودية اليوم / أسواق عرعر.. وفرة في الأصناف وحركة شرائية نشطة



عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

رصدت عدسة "واس" وفرة كبيرة في مختلف الأنواع والأصناف من الخضار واللحوم بأسواق عرعر، وحركة شرائية نشطة وسط تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم مدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك إقبالًا من الأهالي والمقيمين لشراء احتياجاتهم.

// انتهى //

03:21ت م

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عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسرصدت عدسة "واس" وفرة كبيرة في مختلف الأنواع والأصناف من الخضار واللحوم بأسواق عرعر، وحركة شرائية نشطة وسط تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم مدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك إقبالًا من الأهالي والمقيمين لشراء احتياجاتهم.// انتهى //03:21ت م0023

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