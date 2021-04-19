السعودية اليوم / عبدالله ديوب رئيساً جديداً لمفوضية أوموا



واغادوغو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

وقع الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "أوموا" قراراً بتعيين السنغالي عبدالله ديوب رئيساً جديداً لمفوضية أوموا، بديلاً لعبدالله بوريما الذي تنتهي ولايته في 8 من مايو المقبل .

كما عُين سبعة أعضاء آخرين لتمثيل بلدانهم في المفوضية .

// انتهى //

02:13ت م

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