محمد الفلاح - الملك سلمان يوجه بعلاج توأم سيامي يمني في المملكة

الإثنين 19 أبريل 2021

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بنقل التوأم السيامي اليمني ”يوسف وياسين“ ابني محمد عبدالرحمن، ووالديهما، من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وإمكانية فصلهما.



وذكر عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، أن الملك سلمان وجه بالاهتمام بالتوأم، وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي استمرار لما تقدمه المملكة، في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

وبحسب الوكالة السعودية، من المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة.