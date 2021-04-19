شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بورش صيانة المركبات في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمدت فرق من الدفاع المدني، أمس، حريقا نشب بعدد من ورش صيانة المركبات في المدينة الصناعية بمدينة الدمام، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضح مصدر بمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أن المديرية تلقت بلاغاً في حوالي الثامنة من صباح أمس الأحد، بنشوب حريق في ورش بالمدينة الصناعية، وعند وصول الفرق جرت محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

وأضاف إنه تمت السيطرة على الحريق دون وفيات أو إصابات، وجارٍ التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.