شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال» متنقلة في 4 مواقع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة والجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء ضمن مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدة المتنقلة تقديم خدماتها، أمس، في محافظة الكامل لمدة يومين، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، وتقوم الوحدة، اليوم، بتقديم الخدمة في مركز أبو راكة لمدة يوم. وتقدم الوحدات خدماتها للرجال والنساء في مركز الوادي بمنطقة الجوف لمدة أسبوع.