شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 16 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 16 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق؛ بعد ثبوت 16 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 70 يوما 644 مسجدا، فتح منها 610 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض، رصدت بها عشر حالات إصابة، ومسجدان بمنطقة جازان رصدت حالتان بها، ومسجد بالمناطق التالية: عسير والحدود الشمالية والباحة والجوف بمعدل إصابة لكل مسجد. كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدا، أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بكل من تبوك وجازان والحدود الشمالية.