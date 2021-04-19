شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، 27377 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 29 / 8 / 1442هـ وحتى 5 / 9 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ9471 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5756 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 3589 مخالفة، ومنطقة القصيم بـ1969 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ1690 مخالفة، ومنطقة الجوف بـ1343 مخالفة، ومنطقة تبوك بـ897 مخالفة، ومنطقة حائل بـ801 مخالفة، ومنطقة الباحة بـ579 مخالفة، ومنطقة عسير بـ503 مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ451 مخالفة، ومنطقة نجران بـ171 مخالفة، وأخيرا منطقة جازان بـ157 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.