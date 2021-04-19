شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جولة تغلق 96 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 10120 جولة رقابية، و80 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إغلاق 96 منشأة، وتحرير 435 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا »، وتطبيق «توكلنا».

وقالت الأمانة إنها استقبلت 2499 بلاغًا عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 11/04/2021 إلى 17/04/2021 عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على المنشآت كافة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.