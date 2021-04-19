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المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان

وسط إجراءات احترازية ومنظومة من الخدمات المتكاملة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون في المسجد الحرام صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة عمل متكاملة وإجراءات احترازية مكثفة، وبحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وتبعه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

صلاة التراويح: 

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام عبر نقاط التفويج المعتمدة، وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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