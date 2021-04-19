المصلون يؤدون صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون في المسجد الحرام صلاة تراويح سابع ليلة من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة عمل متكاملة وإجراءات احترازية مكثفة، وبحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وتبعه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

صلاة التراويح:

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام عبر نقاط التفويج المعتمدة، وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.



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