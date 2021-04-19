الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وأوضحت رئاسة الحرمين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على المنصة التفاعلية من خلال الرابط التالي: هنا.

جهود الرئاسة:

وكثفت الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، إضافة إلى إشرافها على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات.

كما تشرف الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، ووضع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

كما تعنى الوكالة بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام، وبارتفاع عن الأرض قرابة أربعة أمتار وبقطر يصل إلى (38 بوصة) وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM)، ويصل تقريبًا إلى امتداد (10) أمتار، ويتم تشغيلها في أوقات الصلوات، وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة.

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