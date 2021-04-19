بلدية أحد المسارحة ترد على “المواطن” بشأن مطبات الحصمة بتشكيل لجنة مشتركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ردت بلدية محافظة أحد المسارحة على ما نشرته “متابعات الخليج 365” بشأن أزمة مطبات إسكان الحصمة.

لجنة مشتركة:

وقالت البلدية: إنه بخصوص حوادث الدهس بإسكان الملك عبدالله التنموي بالحصمة أمام مجمع الشهداء، ومطالب الأهالي بوضع مطبات أمام المجمع، فإن البلدية خاطبت المحافظة بتكليف اللجنة المشتركة المختصة بالمطبات للوقوف على الطبيعة على موقع الشكوى وإبداء مرئياتها حيال ذلك؛ حتى يتسنى للبلدية إكمال اللازم على ضوء قرار اللجنة.

تفاصيل الأزمة:

وأبدى عدد من أهالي إسكان الملك عبدالله في الحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان، تذمرهم واستياءهم من كثرة الحوادث المرورية والدهس في الشارع العام، والذي يخترق الإسكان ويسلكه عدد كبير من الأطفال والنساء الراغبات في الوصول إلى المجمعات التجارية، حيث لا يوجد مطبات صناعية تساهم في تهدئة السرعة الجنونية للمركبات.

سرعات جنونية:

وفي تصريحات خاصة لـ“متابعات الخليج 365” تحدث حسن مدخلي قائلًا: “إن إسكان الملك عبدالله بالحصمة من أكبر الإسكانات على مستوى المملكة، ويتميز بالازدحام المروري، ويشتهر الشارع العام بالإسكان بالسرعة الجنونية من بعض أصحاب المركبات وخاصة ليلًا، ناهيك أن بعض سائقي المركبات يقوم بإطفاء الأنوار الأمامية؛ مما أدى إلى دهس حالتين في شهر واحد؛ بسبب العبور إلى الجهة الأخرى المقابلة للمجمعات التجارية، وإن الطريق يشكل خطرًا على السكان من الأطفال والنساء وكبار السن، علمًا بأن المنطقة مأهولة بالسكان فضلًا عن تقاطع الطرق”.



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