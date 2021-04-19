تسجيل 105 مشاركات في مهرجان أفلام السعودية

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وتتنافس الأفلام المشاركة على الترشح للعرض على جوائز النخلة الذهبية والمكافآت المالية كما تم تحديد جائزتين ضمن جوائز المهرجان الأولى بعنوان جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية، والأخرى باسم عبدالله المحيسن للفيلم الأول.
كما يستقبل المهرجان مشاركات السيناريو الطويلة والقصيرة للمنافسة، والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، الذي يعد أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، ثم تطوير مشاريعهم وإعدادها للإنتاج، فيما اختار المهرجان محورا مهما، وهو سينما الصحراء.
يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة والمقرر انطلاقته من 1 حتى 7 يوليو 2021.
مهرجان أفلام السعودية:
1 - 7 يوليو 2021
- يأتي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام
- بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء«
- بدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة
سيكرم المهرجان خلال هذه الدورة
- الكاتب والمخرج والسينمائي مأمون حسن
- مخرج الأفلام البحريني بسام الذوادي
تتنافس الأفلام المشاركة من خلال
- أفضل فيلم طويل
- أفضل فيلم قصير
- أفضل فيلم وثائقي
- أفضل ممثل
- أفضل ممثلة
- أفضل موسيقى
- أفضل تصوير سينمائي
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