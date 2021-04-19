شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 105 مشاركات في مهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية عن تسجيل 21 فيلما، و84 سيناريو منذ إطلاقها التسجيل في مارس الماضي، مشيرة إلى أن باب التسجيل مستمر حتى الأول من مايو المقبل؛ للراغبين في المشاركة بمسابقة الأفلام أو برنامج معمل تطوير السيناريو عبر موقع المهرجان الالكتروني.

وتتنافس الأفلام المشاركة على الترشح للعرض على جوائز النخلة الذهبية والمكافآت المالية كما تم تحديد جائزتين ضمن جوائز المهرجان الأولى بعنوان جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية، والأخرى باسم عبدالله المحيسن للفيلم الأول.

كما يستقبل المهرجان مشاركات السيناريو الطويلة والقصيرة للمنافسة، والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، الذي يعد أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، ثم تطوير مشاريعهم وإعدادها للإنتاج، فيما اختار المهرجان محورا مهما، وهو سينما الصحراء.

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة والمقرر انطلاقته من 1 حتى 7 يوليو 2021.

مهرجان أفلام السعودية:

1 - 7 يوليو 2021







يأتي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام



بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء«



بدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة



سيكرم المهرجان خلال هذه الدورة





الكاتب والمخرج والسينمائي مأمون حسن



مخرج الأفلام البحريني بسام الذوادي



تتنافس الأفلام المشاركة من خلال