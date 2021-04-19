شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 16 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق بعد رصد إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 16 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 70 يوماً 644 مسجداً تم فتح 610 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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