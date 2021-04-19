شكرا لمتابعة خبر عن "إحسان" تعلن عن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت منصة "إحسان" عن تجاوز التبرعات حاجز الـ 300 مليون ريال، وذلك عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها يوم الجمعة الماضية.

وأشارت إلى أنها استقبلت منذ تدشينها في شعبان الماضي أكثر من 3 ملايين زائر، وأسهمت في خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى الآن، عبر أكثر من 200 جهة رسمية شريكة تُعنى بالقطاع الخيري، حيث تجاوزت تبرعات المحسنين لداخل المملكة ما نسبته 99 % من إجمالي التبرعات.

وتابعت أنها أتاحت فرص التبرع خارج المملكة للحالات المُقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بناء على اختيار المتبرع نفسه لتلك الفرص.

وأوضحت أنه تعمل على دعم فرص التبرع والمشاريع الخيرية في مناطق المملكة كافة، وفي شتى مجالات العمل الخيري والإنساني، حيث تضم فرصا للتبرع في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.