"الخطوط السعودية" تثير الجدل بتغريدة "على وين مسافر!"

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت شركة الخطوط السعودية الجدل بتغريدة "على وين مسافر؟"، وذلك في إشارة لقرب رفع الحظر عن السفر خارج المملكة.

وقال حساب "الخطوط السعودية" في تغريدته:"على وين مسافر؟ شاركنا وجهتك.. Share the flag of your next destination"، وأرفقها بهاشتاق “جهزتوا الشنط".

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد نشرت تغريدة تفاعلية خلال الأيام الماضية بعنوان "جهزوا الشنط"، وذلك في إشارة فسرها البعض بقرب صدور قرار السماح بالرحلات الدولية.