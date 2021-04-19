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جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بتبوك توزع السلال الغذائية على الجمعيات الخيرية بالمنطقة

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الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تواصل جمعية فهد بن سلطان الإجتماعية الخيرية بمنطقة تبوك ، توزيعها لعدد من السلال الغذائية وكسوة العيد على كافة الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، بقيمة إجمالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال ، بالإضافة إلى تقديم ( 10) الاف بطاقة شراء غذائية و( 12) الف كرتون من التمور .

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان : أن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت ، ومن أجل أن تلبي المساعدات بكمها ونوعها متطلبات الأسر المحتاجة ، مشيرا إلى أن الجمعية ستتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات ، مبيناً بانه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الاهلية بالمنطقة .

وأعرب الدكتور " اللحيدان " عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الخيرية . على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة سائلاً المولى أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في موازين حسناته

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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