شكرا لمتابعة خبر عن جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بتبوك توزع السلال الغذائية على الجمعيات الخيرية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تواصل جمعية فهد بن سلطان الإجتماعية الخيرية بمنطقة تبوك ، توزيعها لعدد من السلال الغذائية وكسوة العيد على كافة الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، بقيمة إجمالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال ، بالإضافة إلى تقديم ( 10) الاف بطاقة شراء غذائية و( 12) الف كرتون من التمور .

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان : أن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت ، ومن أجل أن تلبي المساعدات بكمها ونوعها متطلبات الأسر المحتاجة ، مشيرا إلى أن الجمعية ستتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات ، مبيناً بانه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الاهلية بالمنطقة .

وأعرب الدكتور " اللحيدان " عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الخيرية . على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة سائلاً المولى أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في موازين حسناته