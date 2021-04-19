175 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بتعليم مكة

أدى 175 ألف طالب وطالبة في تمام الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهرا اختبارات نهاية العام الدراسي للعام 1441-1442 بتعليم مكة يدرسون بـ642 مدرسة متوسطة وثانوية (بنين - بنات) وذلك عن بعد عبر « منصة مدرستي ». وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لاختبارات نهاية العام وتهيئة كل الظروف المناسبة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة. وقال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، إن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قبل قائدي وقائدات المدارس ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، حيث يتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية فنية من قبل إدارة الإشراف التربوي (بنين - بنات) بتعليم مكة لمتابعة أداء الاختبارات عن بعد.



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