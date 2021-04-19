انقطاع مفاجئ للكهرباء في مستشفى الأطفال بالطائف

أدى انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن مستشفى الأطفال ساعتين لاستنفار إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي. وأوضح الناطق الإعلامي بـ«صحة الطائف»، سراج الحميدان، أنه حدث انقطاع مفاجئ للكهرباء لأسباب في التيار العام التابع لشركة الكهرباء، وعلى الفور توجه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لموقع المستشفى. كما تواجد فريق إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى، للوقوف على الوضع، وتم التحقق من أن المولدات الاحتياطية عملت بشكل سليم خلال فترة الانقطاع، واتخذت الاستعدادات اللازمة، تحسبا لأي طارئ. وتابعت الشؤون الصحية في الطائف باهتمام معالجة الوضع مع شركة الكهرباء، وأكدت الحرص على سلامة المرضى والمراجعين، وأن أوضاع جميع المرضى مستقرة، وتمت إعادة التيار الكهربائي في 10 مساء. ولفت «الحميدان» إلى أن مديرالشؤون الصحية، سعيد جابر القحطاني، وقف على الوضع حتى إعادة التيار.



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