صحة نجران الأولى في وازن

‫حققت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة «نجران» المركز الأول في برنامج «وازن» بـ86% على مستوى المديريات والتجمعات خلال الربع الأخير من 2020. بينما حاز مستشفى الملك خالد في «نجران» المركز الأول على مستوى المستشفيات «فئة 300 سرير» من بين 22 مستشفى. كما فاز مستشفى الولادة والأطفال بالمركز الثالث من بين 18 مستشفى للولادة والأطفال. يعد «وازن» من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن، لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين من الخدمة، بالإضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية. يهدف «وازن»، التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات، لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.