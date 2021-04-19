ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين من الخدمة، بالإضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية. يهدف «وازن»، التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات، لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة نجران الأولى في وازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.