انقطاع للكهرباء بأمطار الباحة

هطلت، صباح أمس، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وعدد من المحافظات، شملت «بلجرشي» و«العقيق» و«القرى»، بينما شهد القطاع التهامي والساحلي، مساء أمس، أمطارا غزيرة مع رياح هابطة تسببت في اقتلاع بعض الهناقر وخسائر مادية، في حين تجمعت المياه في بعض المراكز التابعة لـ«العقيق» و«القرى» مع انقطاع للكهرباء.

وأوضح رئيس بلدية «العقيق»، علي المحيا، لـ«دوت الخليج» أن فرق الطوارئ في البلدية باشرت عملها في نزح بعض تجمعات المياه، وإزالة آثار الأمطار من الشوارع، ومسح الطرق، وتم التعامل مع البلاغات أولا بأول وفق تصنيفها.