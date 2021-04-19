توسعة بهوية تاريخية لمسجد الربوع

مسجد الربوع في جدة يعد من المساجد الأثرية التي تحمل الطراز الإسلامي ويحمل روحانية خاصة، يذكر أن المسجد صممه الدكتور عبدالواحد الوكيل المصمم المعروف منذ 30 عاما، وتم، أخيرا، تطويره وتوسعته.

ويقع مسجد الربوع على أهم طرق مدينة جدة، وهو طريق الملك عبدالعزيز، حيث كان يقبل عليه أهالي الحي والزائرون للصلوات، وكان المسجد قديما مقاما على مساحة 150م2، ويتسع لنحو 120 مصليا وبعد التوسعة أصبح يتسع لأكثر من 500 مصل، بعد أن وافقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعادة تطويره وزيادة مساحته إلى أكثر من 400 م2 طبقا للرؤية المعمارية الحديثة لهوية جدة الإسلامية والتاريخية على أعلى مستوى من الخدمات ومعايير التصميم الحديثة الخاصة لتوفير المزيد من الروحانية للمصلي.

ويقول المسؤول عن التصميم الجديد للمسجد وتوسعته المهندس نواف الجهني، إنه تم العمل على تصميم مسجد الربوع كتصميم معماري حديث يتوافق مع العصر الحالي، وذكر أن عناصر المسجد تحتوي على مصلى رجالي بمساحة 300 متر يتسع لـ350 مصليا أي أكبر بثلاثة أضعاف من التصميم القديم، وأيضا يحتوي على مصلى نسائي بمساحة 200 متر يتسع لـ200 مصلية، وأيضا على مئذنتين بارتفاع 30 مترا وساحة صلاة داخلية بارتفاع 10 أمتار، كذلك يحتوي على سكن للمؤذن والإمام وحارس المسجد، وستتوفر بعد التوسعة مسطحات خضراء ومواقف للسيارات.